YouTube lance les Super Thanks : des dons pour les créateurs de contenu

YouTube a annoncé le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité : les Super Thanks. Après des tests menés depuis l'année dernière, Google a finalement décidé de déployer cette option de façon progressive.

La plateforme cherche ainsi de nouveaux moyens pour permettre aux créateurs de contenus de générer plus de revenus. Ces derniers ont ainsi vu arriver successivement les abonnements payants, les Super Stickers et le Super Chat.

Le système des Super Thanks s'apparente aux dons que l'on peut retrouver sur Twitch. Proposée sous le signe "$" logé dans un coeur situé à côté des boutons j'aime et j'aime pas, il sera possible de réaliser des dons via 4 options : 2, 5, 10 et 50 dollars. Par la suite, l'utilisateur pourra renseigner manuellement la somme qu'il souhaite donner pour récompenser le créateur de contenu.

Ces Super Thanks seront disponibles sur toutes les vidéos de YouTube, qu'il soit en live ou non. Bien évidemment, Google prendra 30 % de commissions sur chaque transaction.

L'option est progressivement déployée sur l'ensemble des versions de YouTube, elle devrait être pleinement accessible d'ici la fin d'année. Pour qu'une vidéo profite de ce système, le propriétaire de la vidéo devra être âgé de 18 ans ou plus et faire partie du programme YouTube Partner.