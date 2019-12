YouTube améliore le lecteur réduit

YouTube a introduit le lecteur réduit (ou mini player) sur ordinateur l'année dernière. Il est différent du mode d'incrustation proposé avec les navigateurs via la prise en charge de l'API Picture-in-Picture et où une fenêtre vidéo flottante est créée.

Ce lecteur réduit pour YouTube sur l'ordinateur a récemment bénéficié du déploiement d'améliorations. Parmi celles-ci, des contrôles de lecture directement proposés et dans la lignée de ceux disponibles avec le player standard.

Directement depuis le mini player, il est aussi possible d'agrandir la fenêtre d'une vidéo en cours de lecture et revenir ainsi au lecteur normal. Les raccourcis clavier sont en outre pris en charge avec par exemple " k " pour la lecture et mise en pause, " j " pour revenir en arrière de 10 secondes et " l " pour avancer de 10 s.

Ces petits ajouts ont été annoncés en même temps que des améliorations pour les listes de lecture, comme au niveau de l'édition et du partage. Le mois dernier, YouTube avait modifié l'apparence de la page d'accueil sur ordinateur et tablette, avec également l'apparition d'outils auparavant proposés sur mobile.