YouTube s'offre un lifting sur Android et iOS

La version mobile de YouTube évolue et s'affiche sous un nouveau jour ! Google a enfin fait le choix de faire évoluer son application afin de l'adapter au marché du smartphone et aux écrans plein format.

On retrouve ainsi quelques changements dans l'affichage des vidéos qui exploite désormais bel et bien toute la surface des écrans, y compris les plus grands ainsi que les écrans poinçonnés.

Les boutons traditionnellement centrés se retrouvent désormais sur la gauche et sont limités en nombre, l'interface mise sur plus de transparence pour mettre en avant le contenu. On retrouve ainsi les boutons like, dislike, commentaires, ajout à une playlist et partage.

La barre de suggestion de vidéos à visionner disparait également, les utilisateurs ayant partagé à Google le fait qu'elle se montrait à la fois gênante et peu adaptée. Les suggestions sont donc désormais reportées dans un nouvel espace en bas à droite dans "plus de vidéos".

La nouvelle interface est progressivement déployée sur Android et iOS, elle devrait mettre quelques jours à s'installer sur l'ensemble des smartphones actifs.