YouTube avec de nouveaux choix pour la qualité vidéo

Sur Android et iOS, l'application YouTube profite de nouvelles options pour le contrôle de la qualité vidéo. Aux côtés de Automatique et Avancé, on retrouve désormais une option Haute qualité et Économiseur de données.

Avec un ajustement automatique de la qualité vidéo en fonction du débit de la connexion dans une optique d'optimisation, le paramètre Automatique demeure le choix recommandé par défaut, tandis que Avancé permet de sélectionner une définition spécifique.

Pour Haute qualité d'image, la consommation de données est annoncée plus importante, avec des vidéos qui peuvent prendre davantage de temps pour se lancer et avec une mise en mémoire tampon plus fréquente.

Quant à Économiseur de données, il est question d'une qualité d'image plus faible, mais pour des vidéos qui pourront être lancées d'autant plus rapidement.

Toutes les options sont accessibles dans les paramètres de qualité pour la vidéo en cours de lecture. Depuis les paramètres de l'application et pour les préférences de qualité vidéo, il n'est pas possible d'opter au préalable pour une définition spécifique générale.