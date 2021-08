YouTube : 2 millions d'inscrits au programme de monétisation

Lancé il y a plus de 14 ans, le Programme Partenaire de YouTube franchit le cap des 2 millions de créateurs inscrits dans le monde. Il leur permet de monétiser leurs vidéos sur la célèbre plateforme dans le giron de Google.

Afin d'être éligible à ce programme de monétisation, une chaîne doit compter au moins un millier d'abonnés et 4 000 heures de visionnage de vidéos publiques au cours des 12 derniers mois. YouTube souligne partager plus de la moitié des revenus générés avec les créateurs.

Pour générer des revenus avec les contenus publiés sur YouTube, une dizaine de fonctionnalités de monétisation sont proposées. La plus connue est la diffusion de publicités, sachant qu'au deuxième trimestre 2021, les recettes publicitaires ont dépassé 7 milliards de dollars. Il y a également la vente de produits, YouTube Premium ou encore les dons.

" Au cours de ces trois dernières années, nous avons versé plus de 30 milliards de dollars à des créateurs, artistes et entreprises dans le multimédia ", déclare Neal Mohan, chef de produit YouTube. Il présente le Programme Partenaire de YouTube comme " l'un des principaux moteurs de l'économie des créateurs du monde entier. "

En France, plus de 4 500 chaînes YouTube ont plus de 100 000 abonnés et plus de 450 chaînes dépassent le million d'abonnés. Des chiffres en augmentation de plus de 20 % sur un an.

" Le pourcentage de chaînes YouTube réalisant un chiffre d'affaires à 5 chiffres ou plus (en euros) est en hausse de plus de 30 %, d'une année sur l'autre à fin juin 2021 ", indique YouTube sans entrer dans les détails.