YouTube dépasse les 50 millions d'abonnés Music et Premium

Avec 20 millions d'abonnés supplémentaires par rapport à l'année dernière, les offres payantes YouTube Music et YouTube Premium cumulent 50 millions d'abonnés.

YouTube annonce avoir franchi le cap des 50 millions d'abonnés Music et Premium. Ce sont les offres payantes de YouTube, mais le calcul intègre les essais gratuits. Par ailleurs, YouTube ne précise pas la répartition entre les deux offres, sachant toutefois que YouTube Premium comprend YouTube Music.

Le service de musique en streaming YouTube Music est facturé 9,99 € par mois. Avec notamment l'ajout de YouTube sans publicité, YouTube Premium est à 11,99 € par mois. Les deux offres proposent 1 mois d'essai gratuit.

Début 2020, la filiale de Google avait revendiqué 20 millions d'abonnés YouTube Music et Premium, et 30 millions fin 2020. Avec désormais plus de 50 millions, c'est un rythme de progression qui est à souligner, tout en gardant en mémoire la fermeture de Google Play Music.

Pour l'industrie de la musique

Par le passé, YouTube n'avait pas pour habitude de communiquer sur de tels chiffres. Les abonnements YouTube ont été lancés il y a désormais presque six ans.

En juin, YouTube avait indiqué avoir versé 4 milliards de dollars à l'industrie de la musique au cours des 12 derniers mois, contre 3 milliards de dollars pour l'année 2019. Les droits d'auteur perçus suite à l'utilisation d'un contenu musical dans une vidéo tierce sur YouTube (les contenus générés par des utilisateurs) représentent 30 % de cette somme.

" Les deux moteurs de croissance de YouTube, les publicités et les abonnements, alimentent notre objectif de devenir la première source de revenus de l'industrie musicale ", déclare Lyor Cohen, Global Head of Music chez YouTube.