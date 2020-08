YouTube arrête les notifications par email

Les notifications par email de YouTube pour alerter au sujet de nouvelles vidéos mises en ligne, de live streams et de Premières YouTube pour des chaînes auxquelles un utilisateur est abonné, c'est désormais fini.

La plateforme de vidéos de Google a jugé que de tels emails - optionnels ou pas - n'étaient plus adéquats. S'ils disparaissent, ce n'est évidemment pas le cas des notifications sur mobile via l'application YouTube ou sur ordinateur via le navigateur Chrome, dans le cadre d'une activation le cas échéant.

Selon YouTube, moins de 0,1 % des emails pour des notifications étaient ouverts et le sentiment des utilisateurs était essentiellement qu'ils contribuaient à la surcharge inutile de leur boîte de réception. Autant faire un parallèle avec du spam. En matière d'engagement et pour les créateurs, YouTube estime après avoir mené une expérience, qu'il n'y aura pas d'impact sur la consommation et le temps de consultation. Ce fameux engagement est plus sensible avec les notifications sur mobile et le flux des abonnements.