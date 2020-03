YouTube : un onglet Explorer dans l'application sur Android et iOS

En juillet 2018, YouTube avait annoncé un test pour son application mobile avec le remplacement de l'onglet Tendances par un onglet Explorer. Cet onglet Explorer est finalement déployé pour tous dans le cadre d'une mise à jour de l'application sur Android et iOS (déploiement au cours des prochains jours).

L'onglet Explorer va permettre d'afficher les contenus susceptibles d'intéresser un large public et reprend à ce titre le concept des tendances qui demeurent accessibles. Des raccourcis permettent d'accéder à des catégories et pages de destination.

Les catégories retenues pour le moment sont la musique, les jeux vidéo, les actualités, films et TV, ainsi que mode et beauté. D'autres pages seront ultérieurement ajoutées.



Selon YouTube, l'onglet Explorer offre une meilleure visibilité des créateurs et artistes à découvrir, avant les autres vidéos des tendances. " Nous espérons que vous pourrez plus facilement découvrir leurs contenus, mais aussi interagir avec eux et leur communauté. "

Depuis le début du test en juillet 2018, YouTube assure avoir tenu compte des avis et commentaires pour l'onglet Explorer. L'enjeu sera de proposer un peu plus de variété.