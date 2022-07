YouTube va utiliser Shopify pour créer une place de marché pour les influenceurs

Les créateurs de contenus auront donc la possibilité d’afficher et de vendre leurs produits directement sur leur chaîne YouTube. Pour rappel, avant, il fallait cliquer sur le lien en bio pour permettre d’aller à leurs contenus. Grâce à cela, Shopify permet de rendre le parcours de l’utilisateur plus simple, mais aussi plus rapide.

Les Youtubeurs accueillent la nouvelle avec enthousiasme. Cela permettra d’optimiser leurs ventes et donc leurs revenus. D’après un sondage, 89 % des abonnés font confiance aux recommandations des influenceurs.

Ce partenariat favorise les deux entités et permet surtout à YouTube de s’aligner face à TikTok ou Facebook qui permettent déjà de pouvoir associer une plateforme de vente sur leur page. Actuellement, Shopify est simple d’utilisation et l’ajout de la fonctionnalité sur YouTube se fera en quelques clics.

Kas Nejatian, chef de produit Shopify déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à YouTube et de contribuer à faire passer l’économie des créateurs dans sa prochaine phase de croissance. »