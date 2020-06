Découvrez comment supprimer les publicités des vidéos Youtube avec.. un point !

Un bug a récemment été découvert dans la version bureau de YouTube qui permet de se débarrasser de toute publicité imposée par YouTube en glissant un simple point à un endroit bien précis de votre URL. Vous pourrez alors consulter toutes les vidéos de la plateforme sans être gêné par les pubs.

En effet, lorsque vous consultez une vidéo avec une adresse classique , comme par exemple https://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXX vous aurez sûrement droit à une coupure pub. Mais, si vous ajoutez un point juste après le « .com », par exemple https://www.youtube.com./watch?v=XXXXXXX la publicité disparaît tout simplement et vous accédez directement au contenu. Un bug très sympathique :)

Une astuce qui fait beaucoup de bruit puisque de plus en plus de personnes l'utilisent et la partagent. On imagine déjà une réaction rapide de la part de Google pour corriger le problème et reprendre la main sur sa diffusion de publicités.

Le système de publicités doit en effet consulter « une liste blanche » pour son fonctionnement. De cette manière, il sait s’il doit ou non envoyer de la publicité sur tel ou tel nom de domaine. La seule différenciation entre ces adresses est le point situé à la fin. En le rajoutant, vous trompez simplement le système de publicité qui vous pense Premium.

Il est à noter que cette astuce ne fonctionne pas directement sur la version mobile de YouTube. Mais vous pouvez tout de même y parvenir en accédant à votre url Youtube depuis Chrome, Firefox ou encore Safari en mobile, et demander à ouvrir la page en version ordinateur dans les paramètres. De cette manière, vous pourrez rajouter le fameux point et profiter directement de votre contenu sans publicité également sur votre smartphone..