YouTube déploie les thèmes personnalisés

L'année dernière, YouTube avait déployé plusieurs nouvelles fonctionnalités afin de faciliter la découverte de vidéos susceptibles d'intéresser un utilisateur et avec davantage de contrôle sur les recommandations.

Il était notamment question de thèmes personnalisés sur la page d'accueil et dans les suggestions de vidéos à suivre. Après une disponibilité uniquement en anglais et sur l'application YouTube pour Android, le déploiement concerne davantage d'appareils et langues, dont le français.

Ce déploiement a débuté et se poursuivra au cours des prochaines semaines. Outre l'application pour Android, l'application YouTube pour iOS est concernée, de même que la version de YouTube sur ordinateur.

Les thématiques sont basées sur l'historique de consultation et les recommandations personnalisées. Cela implique une connexion à YouTube. À voir quelle sera l'incidence face aux critiques visant les recommandations de YouTube et une sorte d'enfermement dans des bulles pour les contenus.