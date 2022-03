YouTube Vanced contraint de fermer sous la pression de Google

C'est déjà la fin pour YouTube Vanced, l'application Android qui permet d'accéder à YouTube tout en évitant l'intégralité des publicités y étant diffusées.

Très populaire chez les utilisateurs, l'application a fait mouche en proposant un semblant d'équivalent à YouTube Premium en mettant de côté toutes les coupures publicitaires dont est désormais truffée l'application standard.

Google a fait pression sur les développeurs du projet et les a mis en demeure de stopper leur service sous peine de poursuites en justice. L'équipe de Vanced ne compte pas jouer au bras de fer avec Google et a d'ores et déjà annoncé la fermeture prochaine du service.

Notion qui a son importance toutefois : les versions de YouTube Vanced qui sont déjà installées sur les appareils continueront de fonctionner normalement... Du moins jusqu'à ce que l'évolution d'Android au fil des années ne les rende obsolètes.