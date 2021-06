YouTube déploie plus amplement la fonctionnalité Clips

Depuis le début de l'année, YouTube expérimente une fonctionnalité Clips avec un nombre limité de chaînes et créateurs dans le cadre d'une version alpha. Le cas échéant, une icône en forme de paire de ciseaux s'affiche sous une vidéo et permet de sélectionner une partie d'un contenu à extraire et à partager.

Ce test semble passer à la vitesse supérieure avec un déploiement de plus grande ampleur. Pour autant, les créateurs n'ont toujours pas la possibilité de s'inscrire afin de participer au test.

D'une durée de 5 à 60 secondes, les extraits peuvent également être obtenus lors d'une diffusion vidéo en direct. Ils peuvent être créés par les créateurs et par les utilisateurs connectés. Les clips sont diffusés en boucle sur la page de lecture de la vidéo originale.

En plus de l'ajout d'un titre (140 caractères maximum), une nouvelle URL est attribuée aux clips pour faciliter le partage sur les réseaux sociaux, par email ou autres. L'intégration à un site web est en outre permise.

Il n'est pas possible de créer des clips à partir de vidéos conçues pour les enfants ou de diffusions en direct non enregistrées. Des publicités peuvent par ailleurs être diffusées sur les clips pour lesquels la vidéo d'origine dure au moins 30 secondes.