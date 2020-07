YouTube teste des vidéos de 15 secondes

Sur Android et iOS, YouTube expérimente auprès d'un petit nombre d'utilisateurs des vidéos au format court.

Sur mobile, ils peuvent enregistrer un clip en appuyant ou en maintenant appuyé un bouton. L'enregistrement du clip s'arrête en appuyant à nouveau sur le bouton ou en le relâchant.

Cette procédure peut être répétée jusqu'à obtenir une séquence d'une durée maximale de 15 secondes. Les clips sont associés en une seule vidéo qui est mise en ligne. Un format court et une possibilité qui n'est pas sans rappeler TikTok.

Pour les créateurs qui ont accès à ce type de format, la mise en ligne d'une vidéo dans un format classique avec YouTube demeure possible, mais depuis la galerie du smartphone plutôt qu'un enregistrement via l'application. YouTube n'entre pas dans les détails de ce test qui est par ailleurs un test parmi d'autres avec une liste régulièrement mise à jour. Des effets et l'ajout de musique seront-ils aussi de la partie ? Difficile quoi qu'il en soit de ne pas y voir une réponse à TikTok.