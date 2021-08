YouTube : les vidéos uploadées en mode privé par défaut pour les adolescents

Dans le cadre de l'annonce d'une série de mesures à venir afin de renforcer la protection des utilisateurs mineurs, YouTube indique que les vidéos mises en ligne par les adolescents âgés de 13 à 17 ans seront automatiquement placées par défaut en mode privé.

Des vidéos privées ne peuvent être consultées que par la personne qui les a uploadées et les utilisateurs de son choix. Elles ne figurent pas dans l'onglet Vidéos de la page d'accueil de la chaîne YouTube et non plus dans les résultats de recherche.

" Nous voulons aider les jeunes utilisateurs à prendre des décisions éclairées sur leur empreinte en ligne et leur vie numérique, notamment en les encourageant à faire un choix intentionnel s'ils souhaitent rendre leur contenu public ", écrit YouTube.

Des outils dits de bien-être numérique seront en outre plus amplement déployés avec par exemple des rappels proposant aux mineurs de faire une pause ou pour signaler l'heure du coucher, tandis que la lecture automatique des vidéos YouTube sera désactivée.

" Si un utilisateur décide que ces fonctionnalités de bien-être numérique ne lui conviennent pas, il peut modifier les paramètres par défaut ", souligne YouTube.