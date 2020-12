Le YouTubeur le mieux payé de 2020 n'a que 9 ans

Ryan Kaji est un enfant de 9 ans pas comme les autres : ce dernier est à nouveau devenu, pour la troisième année consécutive, le youtubeur le mieux payé de l'année.

Entre juin 2019 et juin 2020, Ryan a ainsi enregistré 12,2 milliards de vues sur sa chaine YouTube et encaissé plus de 29,5 millions de dollars selon les estimations de Forbes.

L'année dernière, la chaine Ryan's World était déjà sacrée la plus rentable de YouTube et avait généré 26 millions de dollars, contre 22 millions l'année précédente.

La chaine a été lancée en 2015 par les parents de Ryan alors que ce dernier n'avait que 3 ans, elle compte actuellement 27,6 millions d'abonnés. À l'origine, la chaine consistait à déballer des jouets pour les présenter et jouer avec... Mais au fil du temps, le contenu a évolué pour proposer des vidéos pédagogiques et éducatives.