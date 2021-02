YYeTs.com (Renren Yingshi) : 14 personnes arrêtées en Chine

YYeTs.com a jadis figuré dans la fameuse liste des marchés notoires de la contrefaçon et du piratage du Bureau du représentant américain au Commerce. Le site y était décrit comme le plus populaire de Chine en la matière, mais avec déjà plusieurs fermetures ponctuelles et une redirection vers du streaming illégal de films et séries.

En début de mois, plusieurs utilisateurs sur Twitter ont réagi à une information au sujet de l'arrestation par la police chinoise de 14 personnes suspectées d'être liées à YYeTs.com. Pressentant une fermeture peut-être définitive de YYeTs.com, ils ont salué une plateforme de streaming vidéo proposant des films et séries étrangers avec des sous-titres pour le public chinois.

Selon l'agence de presse Xinhua (Chine nouvelle), l'arrestation des suspects fait suite à une enquête selon laquelle YYeTs.com fournissait des services de streaming et de téléchargement de vidéos piratées sur son site et application.

Piratage et sous-titres

Depuis 2018, les suspects auraient créé plusieurs sociétés et mis en place des serveurs en Chine et à l'étranger pour YYeTs.com. " Ils ont téléchargé des vidéos depuis des sites web étrangers de vidéos piratées, traduit les vidéos en chinois et ont envoyé les vidéos sous-titrées sur leurs serveurs pour les diffuser, sans l'autorisation des détenteurs de droits d'auteur ", écrit Xinhua.

D'après TorrentFreak, YYeTs.com - alias Renren Yingshi - comptabilisait plus de 20 000 séries et films, et réunissait plus de 8 millions d'utilisateurs enregistrés. Sa genèse remonterait à 2004 avec l'initiative d'étudiants chinois vivant au Canada.