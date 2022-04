Zelda Breath of the Wild 2 : le jeu pourrait ne pas tourner sur la Switch actuelle

C'est une rumeur qui fait actuellement grincer des dents chez les joueurs : Zelda Breath of the Wild 2 pourrait ne pas tourner sur la Switch actuelle.

Et si la sortie de Zelda Breath of the Wild 2 n'était finalement pas prévue sur Switch ? Le titre repoussé au printemps 2023 soulève quelques questions et inquiétudes renforcées par le fait que Nintendo ne communique quasiment pas autour de son jeu.

De fait, plusieurs analystes tirent des conclusions assez inquiétantes pour les joueurs. Les dernières images partagées du jeu présentent un titre particulièrement soigné... Trop pour pouvoir tourner convenablement sur Switch d'après certains experts.

Les clichés présentant Link dans les nuages sont principalement pointés du doigt comme le départ de cette réflexion. Ainsi, l'aspect même des nuages et l'idée de voir tout un monde supplémentaire au-dessus de la carte originale de ZBOTW laissent perplexe.

Selon les rumeurs, cet épisode de la franchise Zelda pourrait ainsi être dédié à une Switch plus puissante qu'il s'agisse d'une Switch 2 ou Pro... À moins que Nintendo n'ait simplement embelli ses visuels pour donner l'eau à la bouche, et que l'on assiste à un downgrade lors de la sortie du jeu sur Switch.

Reste que nombreux sont les spécialistes à douter de la capacité de la Switch à gérer les effets volumétriques et d'antialiasing à l'oeuvre dans les vidéos proposées par Nintendo.

Nintendo n'a jamais été véritablement critiquée pour opérer des downgrades de ses titres ni même mentir sur les visuels, d'ailleurs la firme a toujours misé davantage sur les mécaniques de jeu et l'ambiance que sur les visuels purs... Difficile donc de savoir ce qu'il en sera réellement de ce Breath of the Wild 2.