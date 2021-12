Zelda Breath of the Wild 2 : la sortie prévue en novembre 2022

Si Nintendo a rapidement présenté Zelda Breath of the Wild 2 l'été dernier lors de l'E3, aucune date de lancement n'a été confirmée, mais des fuites évoquent désormais une commercialisation fin 2022.

Les choses se confirment du côté de Zelda Breath of the Wild 2 : après le trailer que Nintendo a diffusé dans le cadre de l'E3 cette année, la marque avait évoqué un lancement en 2022 sans plus de précisions.

Le titre est naturellement très attendu depuis les premières images partagées, mais il faudra se montrer patient... Peer Schneider, cofondateur d'IGN a ainsi révélé avoir pu obtenir quelques informations concernant le titre de vive voix de certains employés de Nintendo.

Des employés qui sont particulièrement enthousiastes concernant les sorties à venir sur Switch en 2022... Et qui évoquent un certain Breath of The Wild 2 qui n'est toutefois pas prévu avant novembre 2022.

Bonne nouvelle, le titre est donc bien prévu pour l'année prochaine, mais problème: il faudra attendre la fin d'année pour en profiter. Une situation qui fait écho à l'absence du titre lors des Game Awards il y a quelques jours. Par ailleurs, le jeu pourrait encore subir quelques retards d'ici là, et ne sortir qu'en 2023. Il faudra donc croiser les doigts pour que tout se passe comme prévu chez Nintendo d'ici là.