The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 : la sortie repoussée

Depuis sa présentation rapide en 2019, la suite de Zelda : Breath of the Wild se fait très discrète... Et si le jeu n'avait encore aucune date de sortie officielle, il fait malgré tout l'objet d'un report.

C'est un peu sorti de nulle part que The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 apparaissait dans une somptueuse vidéo sur le salon de l'E3 2021. On y découvrait un jeu qui semblait déjà bien abouti avec des graphismes dans l'esprit du premier volet et des mécaniques de jeu déjà bien en place.

Malheureusement, depuis cette vidéo, c'est le silence radio... Interrogé plusieurs fois au sujet du titre, Nintendo a régulièrement invité les joueurs à faire preuve de patience... Et si les rumeurs évoquaient une sortie en fin d'année 2022, Eiji Aonuma, le producteur de la franchise vient de doucher l'espoir des joueurs.

Le producteur de la série The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, a de nouvelles informations à communiquer sur la date de sortie de la suite de The Legend of #Zelda: Breath of the Wild. pic.twitter.com/FGLjfk0LLo — Nintendo France (@NintendoFrance) March 29, 2022

Dans une vidéo sur Twitter, le producteur indique avoir décidé de donner plus de temps aux équipes de développement du jeu, ce qui implique de devoir repousser la date de sortie du titre qui est désormais attendu au printemps 2023.

Au passage, le producteur rappelle quelques éléments du jeu à venir, notamment le fait qu'il se déroulera dans les zones explorées dans le premier jeu ainsi que dans les cieux. Le titre promet beaucoup de surprises également, avec une foule de nouvelles mécaniques.