Zelda Breath of the Wild 2 : Des clichés pour patienter

En attendant la sortie de Zelda : Breath of The Wild 2, Nintendo a diffusé quelques images de son prochain titre.

C'est sur le salon de l'E3 que Nintendo a diffusé des images de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Un trailer qui se veut comme toujours magnifique et qui ravit les fans autant qu'il les frustre.

Car malheureusement, si Nintendo a choisi de partager ces images, c'est surtout pour faire patienter, alors même que Eiji Aonuma, producteur de la saga n'a pas encore partagé le titre définitif et précisé que le titre pourrait encore changer.

Le titre n'est ainsi pas encore totalement fini et Nintendo n'a confirmé aucune date ni même fenêtre de tir quelconque... En marge de la vidéo, Nintendo a également publié des captures d'écran du jeu présentant divers biomes et phases de journée.