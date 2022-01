Zelda Ocarina of Time : ça donne quoi sous Unreal Engine 5 ?

L'idée de voir un remake de Zelda Ocarina of Time émoustille tous les fans de la franchise et si Nintendo n'a officiellement rien de prévu de ce côté, certains fans abattent un travail monstre...

RwanLink est avant tout un passionné qui travaille à reproduire l'univers de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sous la forme d'un remake en exploitant la puissance du moteur Unreal Engine 5 d'Epic Games.

Dans une précédente vidéo, nous avions pu admirer un travail d'orfèvre avec la reproduction du village Cocorico, désormais c'est au tour du Lac Hylia de nous envouter.

Le titre n'est pas véritablement jouable, il sert surtout la réalisation de clips vidéo et de donner une idée de ce que pourrait donner un remake sous Unreal Engine 5. Autant dire que les commentaires sont unanimes : tous les fans adoreraient profiter du titre sous cette nouvelle apparence.

On découvre également la puissance et la polyvalence d'Unreal Engine 5 au grès des différentes vidéos du youtubeur.