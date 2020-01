Zephyrus G14 : ASUS lance un ultraportable compatible avec le jeu

ASUS profite ainsi du CES de Las Vegas pour lever le voile sur un nouveau PC portable. En réalité il s'agit même d'un ultraportable : le Zephyrus G14, qui a la particularité d'être compact tout en s'adressant également aux joueurs.

Le terminal se dote ainsi d'un écran IPS de 14 pouces d'une définition FHD (1920x1080 pixels) en 120 Hz, ou d'une dalle WQHD (2560x1440 pixels) en 60 Hz. ASUS s'est tourné vers AMD pour équiper son portable avec un AMD Ryzen 4000H (Zen 2 en 7 nm tout juste officialisé par AMD sur le salon également). Le portable pourra gérer jusqu'à 32 Go de RAM, et jusqu'à 1 To en SSD NVMe, l'aspect graphique est pour sa part géré par une GeForce RTX 2060.

Le Zephyrus G14 adopte un châssis en aluminium compact avec seulement 18 mm d'épaisseur et 1,6 kg sur la balance. ASUS évoque un nouveau système de refroidissement ainsi qu'un système de 4 haut-parleurs sous le châssis. Notons également qu'ASUS a fait l'impasse sur la webcam.

Le capot de ce Zephyrus G14 est également particulièrement original puisqu'il met en avant la technologie "Anime Matrix". Il est ainsi parcouru de 1 215 mini-Leds blanches qui offrent la possibilité d'afficher un texte, une image et que l'on peut ainsi personnaliser. Les images peuvent être animées ou même afficher des informations sur le PC, notamment son niveau de charge.

Le Zephyrus G14 sera commercialisé à compter d'avril à partir de 1400 euros dans sa version de base sans Anime Matrix. Pour la version avec l'affichage LED, il faudra attendre le deuxième trimestre de l'année.