Zone Annuaire : les trois sites ferment et orientent vers un nouveau nom de domaine, sans pub

Zone Annuaire, la plateforme qui se revendique héritière de Zone Téléchargement depuis la fermeture du service et la saisie des serveurs vient d'annoncer à ses utilisateurs un nouveau changement de domaine.

Au début du mois de juin, la plateforme annonçait déjà ouvrir un site miroir en .Net afin de permettre aux utilisateurs incapables d'accéder au .com d'accéder au service.

Finalement un peu moins d'un mois plus tard, l'équipe en place explique fermer définitivement ses trois sites principaux pour ne se focaliser que sur un tout nouveau nom de domaine : zt-za.com.

Il faut dire que Google s'est lancé dans une chasse aux sorcières en pénalisant les sites de piratage en les repoussant à la seconde page des résultats de recherche de son moteur...

Zone Annuaire explique ainsi que les trois sites actuels vont fermer leurs portes le 15 juillet prochain et que seul zt-za.com sera actif. La base de données des utilisateurs a été transférée pour faciliter la récupération des comptes, et on nous explique que plus aucun popup publicitaire n'est en place sur le site pour garantir d'un certain confort d'utilisation.

Conscient que le site était devenu un véritable enfer sans adblock, l'administration change donc son fusil d'épaule et souhaite se démarquer de la concurrence avec un environnement plus accueillant pour les utilisateurs. Quoi qu'il en soit, le site est inaccessible tant qu'un bloqueur de publicité est détecté, il faudra donc espérer que les promesses restent tenues dans le temps.