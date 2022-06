Zoom intègre désormais les sous-titres traduits automatiquement en Français

La messagerie Zoom, propulsée auprès des utilisateurs lors du confinement lié à la crise sanitaire du Coronavirus gagne une nouvelle fonctionnalité.

Désormais, les sous-titres de traduction automatique prennent en charge la langue de Molière, il devient donc plus facile pour les utilisateurs français d'échanger et de communiquer avec des interlocuteurs étrangers.

Actuellement, la traduction automatique via sous-titres est proposée dans 11 langues. Les sous-titres s'affichent en bas de l'écran lors des réunions Zoom, et permettent ainsi de traduire en temps réel les paroles des interlocuteurs. La traduction bidirectionnelle est également de mise.

Les langues prises en charge sont les suivantes : Chinois (simplifié), néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, russe, espagnol et ukrainien.

L'option est proposée uniquement dans les forfaits Business Plus, Enterprise et Enterprise Plus pour l'instant. Actuellement, les autres forfaits ne proposent que la transcription en anglais, mais la prise en charge de plus de langues devrait arriver prochainement.

Rappelons qu'il est également possible de profiter d'un sous-titrage automatique, dans la même langue que celle qui est parlée (et qui fait partie des 11 langues énoncées) et ce, dans toutes les formules Zoom One.