ZTE Axon 10S Pro 5G : le tout premier smartphone avec Snapdragon 865 officialisé

Battant Samsung et Xiaomi de quelques jours, c'est finalement le ZTE Axon 10S Pro qui s'offre les honneurs du premier smartphone officialisé avec le puissant SoC Snapdragon 865 à bord.

On a régulièrement évoqué ici même ces derniers mois l'arrivée prochaine du ZTE Axon 10S Pro 5G et suggéré qu'il pourrait être l'un des premiers à exhiber sa plate-forme mobile Snapdragon 865.

Après les dernières certifications obtenues en décembre, le smartphone est finalement bien le premier à être dévoilé, battant Samsung et Xiaomi de quelques jours seulement.

Il s'agit en fait d'une évolution légère du ZTE Axon 10 Pro 5G de 2019 reprenant le même affichage incurvé sur les bords 6,47 pouces AMOLED en résolution FHD+ et au ratio 19,5:9 avec une petite encoche en goutte d'eau pour le capteur photo avant de 20 megapixels.

Pour accompagner le SoC Snapdragon 865, il propose 6 à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage en UFS 3.0. A l'arrière, la configuration du triple capteur n'a pas changé avec un module principal de 48 megapixels.

Avec un tel hardware embarqué, le ZTE Axon 10S Pro profite d'une compatibilité 5G grâce au modem Snapdragon X55 embarqué et d'une connexion sans fil WiFi 6 / Bluetooth 5.

On trouve enfin une batterie de 4000 mAh avec charge rapide et charge sans fil. Le smartphone, sous Android 10 avec surcouche MiFavor 10, sera lancé en Chine à un tarif démarrant à 3200 yuans (420 € environ) mais sa commercialisation à l'international n'est pas assurée.