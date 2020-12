ZTE Axon : la caméra selfie sous l'écran ne séduit pas

La marque chinoise ZTE a été la première à lancer sur le marché un smartphone équipé d'un capteur photo frontal logé sous l'écran. En se positionnant derrière la dalle d'affichage, plus besoin d'encoche ou de poinçon, on profite d'un écran plein format sans perte...

L'Axon 20 5G est ainsi passé entre les mains du site The Verge... Qui n'est pas vraiment tendre avec le dispositif, du moins sur la partie selfie.

Sur le papier, la technique est la suivante : le capteur photo est positionné sous la dalle transparente de l'écran. Tout le challenge est de disposer d'un substrat suffisamment transparent pour laisser la lumière pénétrer jusqu'au capteur tout en permettant malgré tout d'exploiter l'affichage quand le capteur n'est pas utilisé...

Sur ce point, ZTE ne propose pas une copie parfaite : à l'écran, la zone située au-dessus du capteur affiche des artefacts et se veut donc visible...

Et pour autant, les clichés réalisés ne brillent pas non plus par leur qualité et ce, malgré un capteur 32 mégapixels. Les clichés manquent de précision et affichent énormément de bruit. Mais il ne s'agit là que d'un premier smartphone proposant cette technologie, espérons que les autres initiatives seront plus concluantes.