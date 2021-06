1fichier : Nintendo remporte une nouvelle bataille contre le piratage en France

Après RomUniverse, Nintendo gagne une nouvelle bataille contre le piratage : la firme vient d'obtenir gain de cause dans son procès à l'encontre de DSTORAGE qui détient notamment le site de stockage 1fichier et qui hébergeait et partageait des copies illégales de jeux du groupe nippon.

Nintendo avait initialement contacté DSTORAGE pour sommer le site de retirer les fichiers protégés par droit d'auteur de ses plateformes... Sans aucun résultat. Nintendo avait donc porté plainte.

Le Tribunal Judiciaire de Paris a ainsi tranché en faveur de Nintendo et condamné DSTORAGE à 935 000 euros de dommages et intérêt avec ordre de retirer l'ensemble des fichiers de Nintendo de sa plateforme.

Nintendo s'est félicitée de la décision rendue :