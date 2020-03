4G / 4G+ : Bouygues Telecom obtient le meilleur indice de couverture nPerf en 4G, SFR en 4G+ !

nPerf publie un baromètre de la couverture 4G et 4G+ mesurée en France métropolitaine et en régions (PDF). Il s'appuie exclusivement sur des mesures terrain réalisées tout au long de l'année 2019. Les donnés ont été recueillies par les clients finaux des opérateurs avec l'application nPerf installée sur leur terminal Android.

C'est un total de plus de 2 milliards de mesures terrain sur 126 582 appareils et une méthodologie différente - mais complémentaire - de celle des opérateurs s'appuyant sur des simulations de couverture théorique avec des modélisations mathématiques de la propagation des ondes et une pondération en fonction de la démographie.

Il ressort que nPerf classe Bouygues Telecom en tête avec le meilleur indice de couverture en 4G en 2019. Un indice de couverture 4G de 92,86 %, alors qu'il est de 92,57 % pour SFR, 92,11 % pour Orange et 86,97 % pour Free.

Le podium se joue donc dans un mouchoir de poche. Si Free ferme la marche, l'écart par rapport au même baromètre en 2018 a largement diminué et Free enregistre la plus forte progression.

Pour la 4G+, qui repose sur l'agrégation de bandes de fréquences, SFR est en tête avec une couverture nationale de 72,97 %. SFR est suivi de près par Orange (72,23 %) et Bouygues Telecom (71,78%). Légèrement décroché, Free avec une couverture 4G+ de 69,97 %.

En ce qui concerne la 4G+, les progressions annuelles de Bouygues Telecom et Free sont similaires. Elle est moindre pour SFR qui se fait ainsi rattraper, tandis que la plus forte progression est à l'actif d'Orange qui était classé à la dernière place en 2018.

