Bon plan : Sosh propose son forfait mobile 50 Go à 14,99 € par mois même après 1 an !!!

C'est une première, la filiale d'Orange, Sosh, propose en série limitée un nouveau forfait mobile avec 50 Go de data à seulement 14,99 € par mois et sans variation du prix après un an !

Le bon plan mobile du jour concerne Sosh, filiale de l'opérateur Orange, qui lance une nouvelle promotion sur son forfait mobile 50 Go de data en série spéciale proposé cette fois à seulement 14,99 € par mois sans engagement. La grande nouveauté ? Le tarif de forfait ne bougera pas au bout d'un an comme habituellement !!! Cette offre est disponible jusqu'au 30 mars 2020.

Pour rappel, ce forfait comprend :

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

50 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà) ainsi que 8 Go en Europe et dans les DOM (débit réduit au-delà).

Frais d'activation de la carte SIM à 10 € lors de la commande.





Le fait que ce forfait soit sans engagement vous assure une sécurité s'il ne vous convient pas, c'est donc le moment d'en profiter. Et le fait que le prix ne changera pas, même après 1 an, est un vrai plus (surtout que c'est la première fois chez Sosh). On sent bien que la forte concurrence avec RED et B&You fait son oeuvre même si on regrette que ce nouveau forfait ne soit pas accessible aux actuels abonnés Sosh...

En parlant de concurrence, il est toujours nécessaire de consulter les autres offres avec notamment RED et B&You (les leaders actuels du domaine) mais aussi Cdiscount Mobile & La Poste Mobile qui proposent leurs forfaits mobiles 50Go à moins de 5€ ou 30Go à 9,99€ avec musique illimitée. Et si vous souhaitez vous renseigner sur les différents forfaits internet, n'hésitez pas à consulter notre récapitulatif des différents forfaits internet ADSL et Fibre en promotion !