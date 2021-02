4Games : les limites de la Xbox Series S vont poser de lourds problèmes aux développeurs

Le choix de Microsoft de proposer non pas une, mais deux consoles nouvelle génération avec deux puissances bien différentes se présente déjà comme un problème pour certains studios.

Même si Microsoft a tenté de noyer le poisson en indiquant que la nouvelle génération de GPU permettrait d'aller au-delà de la précédente génération de consoles, les écarts de performances entre la Xbox Series S et la Xbox One X sont flagrants, et il va être difficile pour les développeurs et studios de maintenir un certain niveau de graphismes "next Gen" sur une machine dont les prestations sont inférieures aux machines "old gen".

Oleksandr Shyshkovtsov, directeur des technologies auprès du studio 4Games (Metro) n'est pas un adepte de la langue de bois et le dit clairement : les limites de la Xbox Series S sont réelles et représentent un frein pour les développeurs.

En clair, pour proposer des rendus en 4K à 60 FPS, les développeurs font régulièrement appel à des techniques comme les processus stochastiques qui nécessitent une certaine puissance, mais permettent d'économiser énormément de ressources d'autre part... S'il fallait tirer un trait sur cette technique, les développeurs devraient mettre en oeuvre des solutions de calcul bien plus gourmand qui entraineraient automatiquement des pertes de performances ou des coupes dans certains domaines.

Pour l'instant, 4Games a trouvé une solution pour Metro Exodus, qui n'est pas parfaite toutefois... Mais à l'avenir, le studio indique que la Series S pourrait représenter "un défi pour de futurs titres".