Complotisme : des antennes 5G immolées sur l'autel du coronavirus

Source : The Guardian

Même si les études scientifiques se veulent rassurantes, les théories complotistes associant 5G et coronavirus ont la cote sur les réseaux sociaux, conduisant à des destructions d'antennes et des menaces contre les employés télécom.

Les premiers rapports scientifiques concernant les effets de la 5G sur la santé sont plutôt rassurants, avec pour le moment, l'absence de démonstrations d'effets adverses autres que ceux déjà connus à forte intensité.

Cela n'empêche pas l'émergence de théories complotistes faisant un lien entre 5G et coronavirus et en soupçonnant la première d'avoir engendré le second, sur la seule base d'une simultanéité temporelle.

Au Royaume-Uni, plusieurs cas d'incendies d'antennes téléphoniques (dont il n'est même pas sûr qu'elles soient 5G) sont signalés tandis que des employés télécom font l'objet de menaces et de harcèlement, relève The Guardian.

Parmi les théories en vogue, on trouve celle affirmant que la 5G affaiblit le système immunitaire ou bien que le virus utiliserait les radiofréquences des nouveaux réseaux mobiles pour se diffuser massivement, rapporte la BBC.

Facebook a déjà supprimé plusieurs groupes de discussion faisant la part belle à ces théories et certaines entreprises télécom en sont à diffuser des messages pour indiquer que leurs salariés sur les chantiers urbains n'ont rien à voir avec les réseaux mobiles, après la diffusion d'une vidéo montrant deux employés agressés verbalement et accusés d'installer des équipements 5G.

La défiance, exacerbée par la crise sanitaire, conduit aussi aux affirmations selon lesquelles le confinement permet aux opérateurs d'installer en douce des antennes 5G au milieu des habitants, au mépris de leur santé.

Mais ces dégradations mettent à mal le maintien de la qualité de service des réseaux et des communications vitales pour les services d'urgence, déplorent les opérateurs, avec la nécessité de mobiliser des équipes pour réparer au plus vite les dégâts.