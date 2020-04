En Corée du Sud, les ventes de Galaxy S20 5G ne décollent pas, entre déception et coronavirus

Parmi les premiers marchés à lancer la 5G, la Corée du Sud connaît un sévère ralentissement de l'engouement pour cette technologie lié à la qualité de service et à l'effet du coronavirus.

Les premiers réseaux mobiles 5G ont été mis en service l'an dernier et la Corée du Sud compte logiquement parmi les acteurs les plus précoces sur la nouvelle technologie mobile.

L'ouverture des réseaux des grands opérateurs coréens a coïncidé en 2019 avec la commercialisation du Galaxy S10+ 5G, un smartphone premium offrant un haut niveau de performance.

Mais, après la création assez rapide d'une base d'abonnés 5G avides des promesses de débits toujours plus élevés et de temps de latence réduits, l'intérêt pour les réseaux de nouvelle génération semble s'être tassé.

La réalité de terminaux trop chers, d'un service de qualité variable et d'une couverture faible ont eu raison de l'engouement initial, sans compter désormais le contexte de la crise sanitaire mondiale, et Reuters relève que les ventes des smartphones Galaxy S20 5G, lancés fin février à des tarifs premium par le fleuron technologique coréen Samsung, sont en recul de 30% par rapport à la génération précédente.

La faiblesse des ventes est d'autant plus marquante que les smartphones sont censés connaître un pic d'intérêt au moment de leur sortie, avant que l'attention des consommateurs ne soit happée par d'autres modèles.

Les observateurs s'inquiètent donc de voir le marché coréen perdre son ascendant et son avance en matière de 5G alors que le voisin chinois se réveille de son confinement et voit ses ventes de smartphones repartir en forte hausse, avec des fabricants comme Xiaomi annonçant déjà des modèles 5G à des tarifs beaucoup plus abordables.

Le nombre de recrutement d'abonnés 5G mensuels en Corée est à la baisse par rapport aux premiers mois du lancement des réseaux 5G en 2019 et ne représente plus que la moitié de ce qu'il était en août dernier.

Opérateurs et fabricants doivent multiplier les promotions pour soutenir cette demande, ce qui ne manque pas d'éroder leurs marges au passage. Plus généralement, Samsung va avoir du mal à appuyer les ventes de sa nouvelle série de smartphones si son marché national ne suit pas, sachant que la crise mondiale du coronavirus a aussi un impact fort sur les ventes à l'international.

Avec en plus la Chine et son industrie mobile qui sort la première de la crise sanitaire, les perspectives s'annoncent plutôt fragiles.