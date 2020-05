5G : le gouvernement peu favorable à un report trop tardif de l'enchère

Prévue pour le mois d'avril, l'enchère pour les fréquences 5G n'a pas pu avoir lieu du fait des mesures de confinement pour stopper la pandémie du coronavirus. L'Arcep, régulateur des télécommunications, a mis en suspens le processus en espérant le relancer en juillet ou en septembre.

Si Orange ou Free sont pressés de finaliser l'attribution des fréquences 5G en bande 3,5 GHz, SFR et Bouygues Telecom le sont moins, au point que Martin Bouygues a appelé à un report du processus à la fin de l'année ou à début 2021.

Au-delà de la remise en route de l'économie, c'est aussi la crainte de voir la 5G accueillie avec suspicion par la population, qui incite à cette prudence. Les théories complotistes reliant 5G et pandémie ont fleuri sur les réseaux sociaux et les opérateurs constatent une multiplication des dégradations des installations, même sans rapport avec les réseaux de nouvelle génération.

Le gouvernement semble plutôt décidé à aller vite. La secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runnacher évoque au contraire la nécessité de ne pas prendre de retard sur la 5G pour des questions de compétitivité économique alors que la France (et l'Europe) ne sont déjà pas spécialement en avance par rapport à d'autres régions du monde.

S'il est vrai que la 5G n'apportera pas de grandes nouveautés dans un premier temps pour le grand public en dehors de débits plus élevés, elle prépare un cadre d'innovations technologiques dont l'importante stratégique ne peut être ignorée pour l'industrie et dont la mise en service retardée nous affaiblirait par rapport à la concurrence mondiale.

La secrétaire d'Etat prend acte, comme le président de l'Arcep, de l'avis de Martin Bouygues, mais indique ne pas être "totalement convaincue par les arguments déployés".

Les quatre opérateurs ont déjà obtenu chacun un bloc de 50 MHz de spectre dans la bande 3,5 GHz pour les services 5G et ils vont devoir batailler pour obtenir des blocs supplémentaires de 10 MHz afin d'étoffer leur ressource et de pouvoir proposer des débits plus élevés.