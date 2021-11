5G au quotidien : Free se défend d'être largué

La semaine dernière, l'Arcep a publié les résultats de sa dernière enquête annuelle sur l'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles en France métropolitaine. Elle comprend de premières mesures avec un forfait et un smartphone compatibles 5G.

Rien de fou avec ces résultats pour le moment, et le gendarme des télécoms insiste sur le fait que les réseaux 5G sont actuellement en cours de déploiement et d'optimisation par les opérateurs. Reste que les performances de Free sont particulièrement faibles, alors que son taux d'accroche 5G se détache dans le haut du panier.

La stratégie de déploiement de Free peut être une explication et notamment le choix de la bande de fréquences 700 MHz pour une couverte étendue rapide, mais l'opérateur met en cause la méthodologie retenue par l'Arcep.

Free critique (encore) le protocole de mesure

Il y a un fondement légitime dans cette critique de Free qui pointe du doigt du monothread pour la mesure des débits (un seul flux de connexion entre le smartphone et le serveur hébergeant le fichier à télécharger) et non du multithread. Un choix de longue date qui était néanmoins déjà connu et assumé par l'Arcep, selon qui le monothread est l'usage majoritaire sur Internet.

D'après l'Arcep, les tests pour les débits en multithread mettent plus en avant la capacité maximale du réseau en termes de débits.

" Le réseau Free Mobile a été optimisé pour un usage à plusieurs connexions (multithread), cas d'usage des abonnés mobiles. Les applications et usages mobiles utilisent plusieurs connexions TCP et souvent une ou plusieurs connexion QUIC / UDP pour la vidéo ", défend Free.

Le compte officiel du réseau Free sur Twitter publie des mesures de débits effectuées par une société indépendante également prestataire de l'Arcep début novembre sur 50 points à Paris et pour quatre opérateurs. Le code couleur est suffisamment évocateur pour comprendre les opérateurs non cités.

Hormis l'aspect d'une ou plusieurs connexions TCP, il est souligné des serveurs utilisant le protocole TCP BBR pour le contrôle de la congestion et non TCP CUBIC. " En usages réels, les abonnés Free Mobile disposent de débits élevés en 4G, et encore plus en 5G. "

Pour Free, " les prochaines campagnes de test devront évoluer pour être plus proches des réalités terrain. " À noter que l'association de consommateurs UFC-Que Choisir a fait le choix comme l'Arcep d'une application faisant appel au monothread en considérant que c'est plus proche de l'expérience utilisateur. Le débat est donc loin d'être clos...