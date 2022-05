5G : Free Mobile élargit son spectre sur la bande cœur pour une amélioration des débits

Pour sa 5G, Free Mobile fait miroiter une amélioration des débits sur la bande 3,4 - 3,8 GHz qui est autrement qualifiée de bande cœur de la 5G. C'est sur cette bande de fréquences des 3,5 GHz autorisée pour la 5G en France que réside le meilleur rapport entre couverture et débit. Actuellement, c'est aussi cette bande 3,5 GHz qui permet d'atteindre les débits les plus élevés.

" Nous avons fait évoluer le spectre de 60 à 70 MHz pour les fréquences 3,5 GHz. L'opération est désormais terminée sur l"ensemble du territoire, et permet d'obtenir 14 % de débits supplémentaires sur la 5G ", indique le compte officiel du réseau Free sur Twitter. Il sera ainsi possible " d'arroser " davantage d'abonnés.

Il s'avère que lors de la procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3, 8 Ghz pour les fréquences 5G en France métropolitaine au dernier trimestre 2020, Free Mobile avait obtenu un spectre de 70 MHz. Manifestement, cette quantité de fréquences n'était pas pleinement exploitée par l'opérateur.

À noter que sur cette bande 3,5 GHz, Bouygues Telecom avait également obtenu un spectre de 70 MHz, alors qu'il est de 80 MHz pour SFR et 90 MHz concernant Orange. La quantité totale de 310 MHz a représenté un montant de près de 2,79 milliards d'euros à verser par les opérateurs.

Le dernier observatoire de l'ANFR pour la 5G

D'après l'Agence nationale des fréquences (ANFR) et pour la 5G (métropole), Free Mobile dispose au 1er mai 2022 de 14 796 sites techniquement opérationnels sur la bande 700 MHz et 3 138 sur la bande 3,5 GHz. Free Mobile est le seul sur la bande 700 MHz qui lui a permis d'obtenir rapidement une couverture 5G étendue, sans toutefois des débits significatifs.

Pour Orange, SFR et Bouygues Telecom, la bande 3,5 GHz compte respectivement 3 487, 3 283 et 3 012 sites techniquement opérationnels, ce qui n'est finalement pas si éloigné par rapport à Free Mobile. Orange et SFR ont toutefois davantage de spectre. Un autre point à prendre en considération est que les positionnements d'Orange puis de Free sur la bande sont meilleurs pour proposer les débits les plus élevés par rapport à Bouygues Telecom et SFR.

À souligner qu'un site techniquement opérationnel peut ne pas encore être commercialement ouvert pour les abonnés.