5G mmWave : une communication record à 5 km de distance pour de l'internet fixe sans fil

La 5G en bande millimétrique (actuellement entre 24 et 40 GHz environ) permettra de renforcer la couverture en zone urbaine dense mais elle aura aussi un intérêt pour l'internet fixe sans fil, ou FWA (Fixed Wireless Access).

Cette technologie pourra être utilisée pour la liaison dite du dernier kilomètre entre le réseau principal et l'habitation ou l'entreprise désireuse de profiter du très haut débit mais pour laquelle un déploiement de fibre optique peut être impossible ou compliqué.

La 5G mmWave est en principe de très courte portée et peu pénétrante mais le concepteur de puces de communication sans fil Qualcomm et l'équipementier télécom Ericsson travaillent main dans la main pour tester des solutions à la portée très étendue.

Module d'antenne 5G mmWave QTM527 de Qualcomm

Après avoir réussi une communication en bande millimétrique sur une distance de 3,8 kilomètres cet été, les deux entreprises avoir mené avec succès un appel data sur une distance de 5 kilomètres et avec un débit de plus de 100 Mbps en collaboration avec l'opérateur U.S. Cellular.

L'expérimentation a été menée à Janesville, dans le Wisconsin, et en passant par un réseau 5G commercial. Elle valide un peu plus l'intérêt de la 5G en bande millimétrique pour le FWA en zone semi-urbaine et rurale, avec la possibilité de déployer moins d'antennes et d'infrastructures, tout en évitant un déploiement coûteux en fibre optique.

Qualcomm met en avant un certain nombre de services rendus possibles avec du très haut débit comme la télémédecine ou l'école à distance dans des régions isolées.

La communication a été réalisée entre un équipement 5G Ericsson standard avec une mise à jour logicielle étendant sa portée et un équipement CPE 5G intégrant un modem Snapdragon X55 et des modules d'antenne QTM527 de Qualcomm.