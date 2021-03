5G à Paris : le déploiement commercial avant la fin du mois

Invité d'Europe 1 jeudi, le patron d'Orange Stéphane Richard a déclaré que la 5G sera commercialement ouverte à Paris dans les prochains jours et avant la fin de ce mois de mars. Une déclaration qui fait suite au vote du Conseil de Paris d'une charte pour laquelle tous les opérateurs se sont engagés.

Cette charte de la téléphonie mobile remplace une précédente charte de 2003. Elle a été rédigée après une conférence citoyenne. Une méthode saluée par Stéphane Richard qui a souligné en particulier des engagements autour de la puissance des émissions des antennes et pour ce qui touche à l'écoresponsabilité, dont le recyclage des terminaux.

La patron d'Orange a néanmoins rappelé que cette charte n'a pas une valeur juridique. " C'est un engagement collectif de répondre à certaines inquiétudes. " Pour le suivi et contrôle du respect du cadre fixé, un Observatoire parisien de la téléphonie mobile sera mis en place par la Ville de Paris.

Une bonne satisfaction pour l'expérience 5G

Concernant les premiers retours des utilisateurs de la 5G dans d'autres villes, Stéphane Richard les qualifie de bons avec une satisfaction en matière d'expérience qui serait deux fois plus élevée que sur la 4G.

Cela étant Stéphane Richard reconnaît qu'à ce stade si l'apport de la 5G pour le grand public est significatif notamment pour le confort avec la bande passante et le débit, il n'est toutefois pas disruptif. " On va avoir dans les mois et les années qui viennent de nouveaux usages, de nouveaux terminaux aussi qui vont amener de vraies révolutions avec la 5G. "

D'ici peu, l'Anses publiera un avis sur l'évaluation des risques sanitaires en lien avec l'exposition des populations aux champs électromagnétiques émis par la 5G dans les bandes de fréquences 3,5 GHz et 26 GHz. La bande de fréquences millimétriques de 26 GHz n'est pas encore expérimentée.