La 5G lancée officiellement à Paris le 19 mars

L'allumage des premières antennes 5G en France date de novembre / décembre 2020 mais Paris est restée à l'écart de cette première étape de déploiement en imposant d'abord une concertation citoyenne devant appuyer des recommandations spécifiques sous forme d'une charte concernant l'installation et la puissance des antennes, entre autres points.

Le dialogue avec les intervenants a avancé et la Capitale pourra accueillir à son tour la 5G ce vendredi 19 mars, après la signature de la Charte sur la téléphonie mobile le 15 mars dernier. Les opérateurs sont déjà prêts à activer leurs antennes en vantant chacun leurs avancées.

Chez Orange, on précise que le réseau sera complètement activé en 3,5 GHz pour offrir des débits 3 fois supérieurs à ceux de la 4G apporter aux utilisateurs la vraie sensation d'une évolution par rapport à la technologie actuelle.

Des engagements sont également pris pour le recyclage, la reprise et le reconditionnement des mobiles.

SFR aura aussi un réseau 5G tout en bande 3,5 GHz à activer le 19 mars et promet de couvrir immédiatement 80% de la population intra-muros. L'opérateur n'oublie pas de souligner les avantages de ce très haut débit pour les entreprises (via des forfaits SFR Business) et le tourisme, en plus des usages pour les particuliers.

Bouygues Telecom fera de même et annonce que Paris rejoindra les 25 villes de plus de 100 000 habitants déjà couvertes par son réseau 5G (en bandes 3,5 GHz et 2,1 GHz) avec, comme les autres acteurs, la mise en place d'une plus grande capacité pour répondre aux usages avant de passer ultérieurement à la 5G standalone qui apportera de nouveaux avantages avec des débits encore plus hauts et des temps de latence très réduits.

Free Mobile, pour sa part, n'a pas spécialement communiqué sur un lancement de sa 5G à Paris mais devrait faire comme les autres opérateurs, en misant sur les fréquences lui permettant d'assurer une large couverture mais avec un débit moindre.