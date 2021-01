5G à Paris : Xavier Niel parle d'une disponibilité avant fin février

Invité de l'émission Tech & Co sur BFM Business, Xavier Niel a évoqué la disponibilité de la 5G à Paris avant la fin du mois de février pour tous les opérateurs. Le fondateur de Free et dirigeant historique du groupe Iliad n'a toutefois pas donné de calendrier précis.

" Paris a été une ville prudente. Il y a une peur. La ville a essayé de faire les choses plutôt bien. […] J'étais un peu critique il y a un mois, mais j'ai l'impression que les choses avancent dans le bon sens. Il faut être positif ", a déclaré Xavier Niel.

À Paris, les opérateurs étaient dans l'attente d'une conférence citoyenne métropolitaine concernant la 5G avec des problématiques de transparence, environnement et santé. Lors d'un Conseil de Paris mi-décembre, une vingtaine de recommandations ont été présentées aux élus. Elles ne sont pas de nature à mettre des bâtons dans les roues des opérateurs pour le déploiement de la 5G.



Titillé sur la question d'une fausse 5G par opposition à une vraie 5G en fonction des bandes de fréquences utilisées, le patron de Free - qui capitalise sur la bande 700 MHz pour une couverture rapide de la population - a souligné que la 5G est une norme et que la véritable question est de savoir si cette norme est respectée ou pas. Indépendamment des débits donc.

Pour rappel, les bandes basses apportent une meilleure couverture surfacique et à l'intérieur des bâtiments, avec cependant des débits qui ne sont pas comparables à ceux fournis par les bandes hautes comme la 3,5 GHz. Reste que Xavier Niel souligne que c'est la taille du spectre qui compte, et il ajoute en plus que Free a deux fois plus d'antennes pour la bande 3,5 GHz que Bouygues Telecom ou SFR.

Un petit mot pour la présidence de l'Arcep...

C'est ce qu'avait montré la publication en décembre de l'observatoire du déploiement 5G de l'Arcep. Une Autorité de régulation des télécoms qui change de président. Pour succéder à Sébastien Soriano, le quotidien Les Échos a écrit que Laure de La Raudière (députée Agir de la troisième circonscription d'Eure-et-Loir) aurait les faveurs du président de la République.

Pour Xavier Niel, Laure de La Raudière est très compétente avec sa connaissance du secteur des télécoms, mais il ajoute : " Nommer à la tête d'une autorité indépendante quelqu'un qui a bossé 15 ans chez Orange me paraît un peu surprenant. […] Cela serait aberrant pour la concurrence dans ce pays si cette rumeur devait s'avérer juste. "

Au sein de divers postes de direction, Laure de La Raudière a travaillé chez France Télécom-Orange de 1990 à 2001.