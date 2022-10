M6 fait payer le replay avec 6Play Max

Avec 6Play Max, la plateforme de streaming du groupe M6 pour les contenus de ses chaînes en direct et replay devient payante.

Plateforme de streaming gratuite de M6 pour regarder en direct ou en replay les programmes TV des chaînes du groupe audiovisuel (­filiale de RTL Group), 6Play a désormais droit à une déclinaison 6Play Max dans le cadre d'une option payante. Cela concerne donc les chaînes M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Téva.

6Play Max propose une expérience sans publicité et l'accès à de nouvelles fonctionnalités parmi lesquelles le téléchargement pour la consultation de contenus hors ligne, la diffusion sur écran de TV des contenus depuis l'application 6Play (compatibilité Chromecast), la qualité HD (1080p). La disponibilité des programmes pour le replay est en outre étendue à jusqu'à 30 jours minimum.

Si l'expérience avec 6Play Max est dite sans publicité, il y a néanmoins quelques entorses comme pour la diffusion de chaînes en direct, ce qui n'est pas surprenant au final. Par contre, le groupe prévient aussi que certains replays pourront contenir des publicités pour des raisons contractuelles.

À moins de 3 € par mois pendant 12 mois

" Dans un marché en pleine mutation, le groupe M6 entend répondre aux besoins des utilisateurs souhaitant profiter de standard premium de visionnage SVOD ", déclare M6 dans un communiqué. Le groupe revendique l'accès à 6 500 heures de contenus sur 6Play.

L'option 6Play Max est disponible sur ordinateur, tablette, mobile et téléviseurs connectés pour 2,99 € par mois (sans engagement), puis 3,99 € par mois après un an. Il y a une période d'essai gratuit de 7 jours. À noter par ailleurs l'arrivée de 6Play sur les téléviseurs connectés de Samsung et les téléviseurs connectés fonctionnant avec Android TV.

Le groupe M6 parle de développer son offre de streaming et " renforcer sa présence sur tous les écrans pour répondre à l'évolution des usages audiovisuels. "

6Play Max après MyTF1 Max

6Play Max fait en tout cas écho à MyTF1 Max pour essentiellement du replay payant sans publicité. Avec une formule tarifaire identique, l'offre MyTF1 Max a été lancée par le groupe audiovisuel TF1 fin 2021.

6Play Max ne relève donc pas d'une grande originalité. Qui plus est, la TV d'Orange proposait déjà aux abonnés une option Replay Max (4,99 € par mois) pour les contenus de MyTF1 et 6Play sans coupure publicitaire.

L'offre 6Play Max fait plus formellement son apparition après l'échec de la fusion entre TF1 et M6. Cette dernière aurait pu entraîner le désistement de France Télévisions dans la plateforme de vidéo par abonnement Salto portée par les trois groupes audiovisuels.

Rappelons aussi un contexte où des acteurs majeurs de la SVOD comme Disney+ et Netflix vont lancer des abonnements avec la présence de publicité pour un prix plus abordable.