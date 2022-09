Netflix et le trop gros nombre de foyers qui resquillent en France

Netflix en France enregistre plus de 10 millions d'abonnés, mais d'autres abonnés ne paient rien en profitant du partage de compte. Une pratique d'ampleur dans le monde. C'est plus flou pour la situation en France.

Co-PDG de Netflix avec le fondateur Reed Hastings, Ted Sarandos avait dévoilé en juillet dernier au Journal du Dimanche que le célèbre service de vidéo à la demande par abonnement a franchi le cap des 10 millions d'abonnés en France.

Interrogé sur la pratique du partage des mots de passe hors du foyer, il avait répondu qu'il y a eu une tolérance afin de faire connaître Netflix. Confronté à une perte d'abonnés, le groupe de Los Gatos cherche toutefois désormais des solutions pour atténuer ce phénomène, à défaut d'y mettre définitivement fin.

Un système de facturation pour des profils supplémentaires ne vivant pas sous le même toit fait notamment l'objet d'une expérimentation dans certains pays. Ted Sarandos avait indiqué qu'environ 100 millions de personnes dans le monde regardent Netflix sans payer. Fin juin, Netflix avoisinait 221 millions d'abonnés payants à l'échelle mondiale.

Un tiers des foyers en France ?

Directeur du développement de Netflix en France, Damien Bernet a déclaré dans le cadre du festival de la fiction de La Rochelle : " On a 10 millions d'abonnés en France et on a 5 millions de foyers qui consomment Netflix mais qui ne paient pas car ils partagent leurs comptes. "

Il a ajouté : " On a 5 millions de foyers qui regardent Netflix régulièrement et qui paient zéro, donc on s'est posé la question de savoir comment faire pour les attirer. " Ce gros chiffre de 5 millions implique qu'en France, un tiers des foyers ne paient pas leur abonnement Netflix.

Le chiffre de 5 millions d'abonnés resquilleurs a été répété à plusieurs reprises. À l'AFP, Netflix France est toutefois revenu dessus dans un deuxième temps, en précisant ne pas être en mesure de " quantifier le nombre de foyers qui utilisent son service sans payer. " Un point sur lequel Adobe a par ailleurs proposé ses services avec sa solution Primetime Account IQ et l'IA.

L'estimation à 5 millions du responsable de Netflix France serait une simple extrapolation des 100 millions de foyers dans le monde qui profitent du partage de compte. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la France serait moins concernée que les autres pays.

Le seul élément de comparaison officiellement connu est que sur les quelque 100 millions de foyers qui utilisent Netflix grâce à du partage d'identifiants, 30 millions sont aux États-Unis et au Canada. Ce sont des marchés qui ont atteint la maturité pour Netflix… comme c'est en passe de le devenir en France.

Bientôt un quatrième forfait Netflix

Netflix va bientôt lancer un abonnement avec publicité qui viendra s'ajouter aux forfaits déjà existants avec publicité. Il pourrait arriver dès le 1er novembre prochain avec une ambition d'environ 500 000 abonnés d'ici la fin de cette année.

L'abonnement de Netflix avec publicité ne sera pas gratuit mais sera moins cher que les autres forfaits à 8,99 € (Essentiel ; SD et un seul écran), 13,49 € (Standard ; HD et deux écrans en simultané) et 17,99 € (Premium ; UHD et quatre écrans) par mois.

Netflix ne semble pas miser sur son abonnement moins cher avec publicité afin d'attirer ceux qui utilisent son service sans payer, mais plutôt pour attirer de nouveaux abonnés.