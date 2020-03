Pour les 8 ans du Raspberry, le Pi 4 2Go baisse de prix

Le Raspberry Pi 4 doté de 2 Go de RAM vient de voir son prix diminuer de 10$ pour s'afficher désormais à seulement 35$ (prix officiel annoncé par la Fondation Raspberry).

Une baisse de prix qui devrait se constater partout dans le monde, mais qui ne concerne pas la version du Pi 4 dotée de 4 Go de RAM qui reste pour sa part affichée à 55$. De nombreux sites ont déjà répercuté la baisse du prix engendré par la chute du prix de la RAM, on peut ainsi trouver le Pi 4 B 2 Go à 38,50€ en France.

Notons que cette baisse intervient également pour l'anniversaire du lancement du premier Raspberry Pi, lancé il y a 8 ans maintenant. En 8 années, le nano ordinateur a fait pas mal de chemin, il est désormais, dans sa version 4, 40 fois plus puissant que le modèle original (processeur), dispose de 8 fois plus de mémoire et a une bande passante 10 fois supérieure. Le tout premier Raspberry était également vendu au prix de 35$, une stratégie tarifaire qui n'a pas évolué en 8 ans et qui a permis à la fondation Raspberry d'écouler plus de 30 millions de dispositifs depuis février 2012.