Raspberry passe le cap des 30 millions de nano ordinateurs vendus

Alors que sortait il y a quelques mois le Raspberry Pi 4, voilà que la fondation Raspberry indique qu'elle vient d'écouler le 30 millionième de ses nano ordinateurs, confirmant un succès international s'il était encore nécessaire.

Raspberry a lancé sa première plateforme en 2012 avec le tout premier Pi, un nano ordinateur qui révolutionne alors plusieurs secteurs. On dispose ainsi, pour une somme dérisoire de 35 dollars d'un petit ordinateur que l'on peut intégrer à une foule de projets qu'il s'agisse d'expériences scientifiques, de projets industriels ou de DIY.

L'idée fait son chemin et Raspberry décline ses productions en plusieurs versions. Naissent ainsi des solutions plus accessibles aux débutants avec un ensemble de connecteurs déjà intégrés, ou des cartes mères intégrables sans aucun port préinstallé, en passant par les fameux connecteurs GPIO pour les Pi Zéro encore plus compacts...