8 services d'IPTV illégaux bloqués en France

C'est une première dans le genre qui vient d'avoir lieu en France : sur l'initiative de l'ALPA, l'Association de lutte contre le piratage audiovisuel, 8 services d'IPTV illégaux ont été bloqués par les fournisseurs d'accès à Internet.

Parmi les 8 services concernés, on note quelques géants comme iptv-teli.com, xtream.ws, platineip.tv ou encore Primeplus.tv. La décision de justice a été rendue le 17 décembre suite à une plainte déposée conjointement par l'ALPA, le CNC ainsi que les chaînes de télévision françaises.

Les plateformes proposaient un service d'IPTV illégal, soit la diffusion en streaming de chaines de télévision normalement associées à un abonnement payant, mais également un accès à une forme de SVOD avec des films et séries accessibles à n'importe quel moment ou des chaines spéciales prenant la forme de playlists de contenus piratés.

Ces services sont devenus très populaires depuis la démocratisation des téléviseurs connectés, l'IPTV est devenu l'une des formes de piratage les plus accessibles et les plus sécurisées pour les utilisateurs qui sont bien souvent à l'abri des poursuites et peuvent accéder à du contenu directement depuis le confort de leur canapé et sur grand écran.

L'ALPA décrit les plateformes sanctionnées : "Ces services situés en dehors du territoire national proposent l’accès à des milliers d’œuvres contrefaites (films, séries et documentaires) ainsi qu’à un ensemble de chaines de télévision gratuites ou payantes en contrepartie d’un abonnement. La richesse de l’offre au regard du faible montant de la souscription ne devrait laisser planer aucun doute aux utilisateurs sur le caractère illicite de ce type de service."