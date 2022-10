-38% sur le PC portable Acer Aspire 3 et sur une sélection d'ordinateurs portables

Il existe trois types de PC portables : bureautique, gamer et Chromebook. Chacun est destiné à une certaine utilisation, ce qui permet de s'adapter aux besoinx de tout le monde. Nous avons sélectionné pour vous plusieurs ordinateurs qui profitent de réductions sur différents site comme Darty, Fnac, Rueducommerce, Cdiscount ou encore Amazon.

Prenons l'exemple du PC portable Acer Aspire 3 A315 qui bénéficie de 38 % de réduction sur Amazon.

Il intègre une dalle FHD de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un filtre anti-reflet. Il est propulsé par le processeur Intel Core i5 1135G7 Tiger Lake cadencé à 2,4 GHz avec 8 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage.

Nous notons la présence de deux ports USB 3, d'un port Ethernet, d'un port d'USB 2 et un port HDMI. Il profite des technologies WiFi 5 et Bluetooth 5. Pour finir, l'ordinateur portable intègre une batterie qui permet jusqu'à 7 heures d'autonomie.

Sur Amazon, le PC portable Acer Aspire 3 A315 est au prix de 499 € au lieu de 799 € avec la livraison gratuite.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les PC portables :

