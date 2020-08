Bon plan Acer : jusqu'à 500 € de remises sur une sélection d'articles !

Le bon plan du jour concerne la marque Acer, qui revient avec de nouvelles promotions très intéressantes sur une sélection de produits. En effet, Acer nous propose en ce moment deux opérations promotionnelles très pertinentes sur son site officiel. Les offres sont disponibles jusqu'au 30 août 2020.

La première opération propose des réductions sur une sélection de produits allant jusqu'à 500 € grâce à plusieurs codes promotionnels sur les secteurs gaming et high-tech. Vous pourrez trouver toutes les promotions de cette opération promotionnelle sur sa page dédiée.

Ci-dessous la liste des produits qui bénéficient des réductions :

-500 € de réduction :

-300 € de réduction :

-200 € de réduction :

-150 € de réduction :

Écran Gamer Predator CG 43" à 1259 € au lieu de 1499 € grâce au coupon de GAMING150





Acer propose également plusieurs produits à -100 € avec les codes OFFRE100 et GAMING100, -50 € avec les codes OFFRE50 et GAMING50, -30 € avec les codes OFFRE30 et GAMING30.

