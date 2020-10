Acer Chromebook Spin 513 : le premier convertible avec SoC ARM Snapdragon 7c

C'était en décembre 2019 : Qualcomm dévoilait une gamme de SoC ARM pour PC portables au-delà de la référence Snapdragon 8cx en introduisant les SoC Snapdragon 8c et Snapdragon 7c.

Là où les machines sous SoC Snapdragon 8cx sont positionnées en haut de gamme, ces deux membres devaient permettre d'abaisser le prix des machines tout en proposant les avantages d'une autonomie longue durée et de connectivités variées.

Problème, aucun ordinateur n'avait été annoncé avec l'une ou de ces puces jusqu'à présent. C'est le groupe Acer qui se jette à l'eau le premier avec un Acer Chromebook Spin 513 exploitant un SoC Snapdragon 7c présenté pour son événement Next@Acer.

Ce chromebook propose un affichage 13,3 pouces FHD avec dalle tactile IPS LCD pouvant pivoter à 360 degrés grâce à ses charnières et fonctionner aussi bien comme ordinateur que comme tablette.

Pesant 1,2 Kg et mesurant 15,55 mm d'épaisseur, il profite d'un design sans ventilateur avec jusqu'à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec ce SoC ARM et sous Chrome OS, l'Acer Chromebook Spin 513 revendique 14 heures d'autonomie.

Il sera intéressant de voir quelles performances il sera possible de tirer de cette plate-forme Snapdragon 7c qui fait donc une première entrée sur le marché

On trouvera à bord des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5.0, avec possibilité d'intégrer un modem 4G LTE, deux ports USB-C, un DisplayPort, un port USB-A et une prise casque, le tout pour 429 € et une disponibilité en Europe à partir de janvier 2021.