Acer Chromebook Spin 713 : le convertible haut de gamme issu du Project Athena

En matière de chromebook, Acer ne fait pas dans la demi-mesure avec le nouveau Chromebook Spin 713 et sa variante Chromebook Enterprise Spin 713. Ce convertible haut de gamme répond en effet aux spécifications du Project Athena d'Intel qui impose des pré-requis techniques pour garantir les meilleures performances pour des appareils de type ultraportables en termes d'autonomie et de sortie rapide de veille.

On trouve ainsi à bord un processeur Intel Core i7 de 10ème génération pour la configuration la plus relevée (mais aussi i5, i3 ou Pentium Gold 6405U) et un affichage 13,5 pouces tactile 2K (2256 x 1504 pixels) sur dalle IPS VertiView et en ratio 3:2 adapté aux tâches de productivité.

L'écran comme le touchpad sont protégés par du verre Gorilla Glass avec traitement antimicrobien disponible en option.

Deux charnières permettent d'étendre les configurations aux modes tente et tablette pour un usage polyvalent et la machine propose un solide châssis en aluminium résistant à la corrosion et aux chocs (certifié MIL-STD 810G contre les chutes).

Il s'accompagne d'un clavier rétroéclairé et mesure 16,8 mm d'épaisseur pour 1,37 Kg. Pour la connectique, deux ports USB-C (en USB 3.1), un port USB-A, un connecteur HDMI et un port microSD prennent place sur les tranches.

Compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.0, l'Acer Chromebook Spin 715 sous Chrome OS pourra faire tourner les nombreuses applications Android (sous réserve de compatibilité) et accueillir un environnement Linux, la version Enterprise supportant les fonctions avancées de Chrome OS en matière de politiques de sécurité et de gestion distance.

L'Acer Chromebook Spin 715 débarquera en France dès le mois de juillet à un tarif démarrant à 699 € tandis que l'Acer Chromebook Enterprise Spin 715 arrivera en août à partir de 999 €.