ACER lance 4 nouveaux PC portables gaming

ACER vient de mettre à jour ses PC portables dédiés au jeu en les faisant basculer vers les processeurs Intel de 10e génération. Les gammes Predator et Nitro sont concernées avec 4 nouvelles références.

La marque sud-coréenne vient ainsi d'annoncer les Predator Helios 700, Predator Helios 300, Predator Triton 300 et Nitro 7.

Le plus évolué des quatre références est le Predator Helios 700 qui propose un écran de 17,3 pouces IPS Full HD à 144 Hz compatible Nvidia G-Sync. On pourra choisir parmi deux configurations possibles en termes de processeur : Core iç-10980HK ou Core i7-10875H ainsi que des composants graphiques Nvidia GeForce RTX 2080 Super ou RTX 2070 Super.

Selon les configurations le portable pourra embarquer jusqu'à 64 Go de RAM. Côté stockage, on pourra compter sur des SSD PCIe NVMe montés en Raid 0. Le Predator Helios 700 propose la technologie Predator PowerGem qui permet un meilleur refroidissement grâce à un matériau spécialement développé. Le tout est parfait par un clavier coulissant HyperDrift RGB équipé de switchs mécaniques. Son prix est annoncé à partir de 2899€ pour un lancement en octobre.

Le Predator Helios 300 otpe pour un écran 15,6 pouces IPS FHD 240Hz et un processeur Intel Core de 10e génération. Il dispose d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q design, jusqu'à 32 Go de RAM, deux SSD PCIe NVMe en Raid 0 et un HDD jusqu'à 2 To. Son prix est annoncé à partir de 1499€ pour une commercialisation en aout.

Le Predator Triton 300 est pour sa part un notebook de 15,6 pouces (écran IPS FHD) couvrant 100% de l'espace couleur sRGB, avec taux de rafraichissement de 240 Hz. Il est équipé d'un processeur Intel Core série H de 10e génération et d'une RTX 2070 Max-Q design. Il peut embarquer jusqu'à 3 SSD M.2, il sera commercialisé dès septembre à partir de 1699€.

Enfin le Nitro 7 opte lui aussi pour un écran IPS FHD de 15,6 pouces en 144 Hz, il dispose d'un processeur intel Core série H de 10e génération et d'une RTX 2060. Il pourra embarque 2 SSD M.2 et jusqu'à 32 Go de RAM DDR4. Il sera commercialisé à partir de 1299€ en septembre.